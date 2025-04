Compagnie des Alpes

Video: oude Walibi-mascottes ontdekken wat ze de afgelopen jaren hebben gemist

De Walibi-parken hebben voor één dag andere mascottes. Als 1 aprilgrap werd vanochtend bekend dat Walibi Holland, Walibi Belgium en Walibi Rhône-Alpes twee oude personages van stal hebben gehaald. Na een fotoreportage zijn er nu ook filmpjes die laten zien hoe kangoeroes Walibi en Squad de drie parken ontdekken.

Daarbij maken ze ritjes in drie rollercoasters die nog niet bestonden toen men afscheid nam van de oude mascottes: YoY in Nederland, Kondaa in België en Mahuka in Frankrijk. De beelden verschenen op de accounts van de drie parken. Op de achtergrond klinkt het nummer Hello World, het lijflied van de toenmalige Walibi Adventure Band.

"We are back", verschijnt steeds in beeld. Hoewel op social media vrij positief op de video's wordt gereageerd, hoeven fans geen illusies te maken: het gaat om een eenmalige actie. Vanaf morgen worden de Walibi-parken gewoon weer vertegenwoordigd door de kangoeroe die men in 2020 introduceerde.