Walibi Belgium

Havenstadje verrezen in Walibi Belgium: ontdek themagebied Dock World

In Walibi Belgium is de afgelopen maanden een havenstadje uit de grond gestampt. Het pretpark opende deze maand niet alleen de familieachtbaan Mecalodon, maar ook een omliggende themawereld met horecagelegenheden, een winkel, havenhuisjes en containers: Dock World.

Een uitgebreide fotoreportage geeft een goed beeld van het nautische gebied, dat nagenoeg af is. Het meest in het oog springende nieuwe gebouw is Cannery Factory, een centrale hal waar de uitgangen van de drie omliggende attracties Turbine, Flash Back en Mecalodon op uitkomen.

Daar bevindt zich de souvenirwinkel Dock Shop, met speciale Dock World- en Mecalodon-artikelen. Er zijn ook opvallend veel items die in het teken staan van de iconische haaienfilm Jaws. In het hart van de shop staat een animatronic van een mechanische haai.



Fish and chips

Het bewegende onderdeel diende zogenaamd als schaalmodel voor de treinen van de Mecalodon-coaster. Hungry Sharky is de grootste eetgelegenheid in het gebied. Bezoekers kunnen onder andere kiezen uit drie soorten pokébowls, drie soorten burgers, fish and chips en friet.



Ze nuttigen hun maaltijd naast het horecapunt of erboven, waar naast terrassen in de buitenlucht ook overdekte zitplaatsen gerealiseerd zijn. De locatie wordt gekenmerkt door op elkaar gestapelde zeecontainers, passend bij het haventhema. Uit één opengeklapte container lijken tonnen en kisten te vallen.



Matrozenpakje

Het assortiment van verkoopbalie Pêche & Mignon bestaat onder meer uit ijscoupes, smoothies, wafels en popcorn. Bij takeaway Phare Ouest staan hartige wafels, pannenkoeken en ijsjes op het menu. Mascotte Walibi draagt in Dock World een speciaal matrozenpakje.



Walibi heeft zich bij het ontwikkelen van Dock World niet ingehouden met woordgrappen. In het hele gebied komen steeds dezelfde woordspelingen terug, zoals "Shrimply the best", "Cod bless America", "The Codfather", "Netfish" en "I like big boats and I cannot lie". Bij zitgelegenheden boven Hungry Sharky prijkt de tekst "Enjaws your meal!".



De themazone is ontworpen door Fabien Manuel, al werd voor veel posters gebruikgemaakt van AI-kunst. Voor het decor zijn de firma's Waterpas en Petro Art Production ingeschakeld. Eén blikvanger moet nog komen: de metershoge vuurtoren Port du Wavre. De officiële opening van Dock World vindt plaats op donderdag 15 mei.