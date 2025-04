Nieuws

Helaas, geen achtbaan in Monkey Town: plan voor rollercoaster is 1 aprilgrap

Over de kop in Monkey Town? De bekende keten van overdekte speelparadijzen kondigde afgelopen weekend een heuse achtbaan aan. Alle Monkey Town-vestigingen zouden uitgebreid worden met een spectaculaire rollercoaster. Er werd ook al een ontwerp getoond. Uiteraard betreft het een 1 aprilgrap.

In een filmpje op social media sprak een medewerkster over "groot nieuws". "Om het speelplezier van onze gasten nog verder te vergroten, komt er binnenkort een achtbaan in Monkey Town. Sterker nog, de allereerste ontwerpen zijn al af en de eerste achtbaan wordt op 1 april geplaatst."

Monkey Town heeft bijna vijftig vestigingen in tien provincies. Hoewel de meeste kijkers doorhadden dat het om nepnieuws ging, waren er ook nietsvermoedende ouders die enthousiast reageerden. Zij komen vandaag bedrogen uit: Monkey Town geeft toe dat er géén achtbaanplannen zijn.