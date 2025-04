Efteling

Efteling-fan heeft na tientallen uren werk zijn eigen Vliegende Hollander-bootje

Het is Efteling-fan Bas Mourmans gelukt om een bootje van De Vliegende Hollander in het klein na te maken. Nadat hij eerder al een trein van Baron 1898 uit de 3D-printer liet rollen, was de creatieveling nu tientallen uren bezig met een Vliegende Hollander-sloep, in dezelfde schaal.

Uiteindelijk werd de boot 43 centimeter lang en 20 centimeter breed. Er ging ruim een maand 3D-tekenen in het computerprogramma SolidWorks aan vooraf. Het bijzondere decorstuk bestaat uit meer dan 260 onderdelen van in totaal bijna 1,5 kilo. "Ik ben zeer tevreden met het eindresultaat!", schrijft Mourmans op social media.

Hij hanteerde de schaal 1:15. "Alle maten zijn bepaald op basis van foto's", vult de maker aan in gesprek met Looopings. "En alle onderdelen die zouden moeten bewegen, denk aan de wielen, de schanieren en de beugels, kunnen ook bewegen in het model."



Details

Omdat de volledige boot te groot bleek voor de printer, werd de vorm in tweeën gesplitst. Het printen van de grote delen kostte bijna zestien uur per stuk. Bij het afwerken zijn verschillende stukken nog geschilderd. Mourmans zag de details niet over het hoofd. "Als je goed kijkt, zie je hier en daar ook nog wat algaanslag."