Gardaland Resort

Video: Red Bull-coureurs zetten gesloten pretpark op stelten

Twee motorcoureurs van Red Bull hebben het Italiaanse pretpark Gardaland gebruikt als speelterrein. In een video is te zien hoe twee waaghalzen spectaculaire stunts uithalen in het gesloten attractiepark. Zo wordt de 16 meter hoge lift van waterachtbaan Fuga da Atlantide ingezet als helling.

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Gardaland fungeerde het park heel even als motorcircuit. Het filmpje van zo'n tweeënhalve minuut toont hoe Italiaan Andrea Verona en Duitser Adrian Guggemos razendsnel rondjes door het park rijden op hun motoren.

Daarbij vliegen ze rakelings over en langs decorstukken en attracties. De heren doen onder meer trucjes bij de fontein op het entreeplein en op de trappen bij wing coaster Raptor en dive coaster Oblivion: The Black Hole. Ook rijdt één van de coureurs over het smalle spoor van vliegtuigmonorail Volaplano heen.



Rollerskates

Gardaland-mascotte Prezzemolo kan vervolgens niet achterblijven: hij glijdt in rollerskates van een glijbaan in het Legoland Water Park af. De video eindigt met een metershoge sprong over de wagons van de Transgardaland Express. Het park is weer geopend vanaf zaterdag 5 april.