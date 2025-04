Beekse Bergen

Chic restaurant Beekse Bergen nu voor iedereen geopend: geen ticket nodig

Iedereen kan nu een hapje eten in Nommos, het chique restaurant van Safaripark Beekse Bergen. Tot nu toe was de luxe eetgelegenheid alleen toegankelijk voor gasten van het Safari Hotel. Voortaan mogen bezoekers ook zonder overnachting of ticket een diner reserveren.

Het doel is om van Nommos een "nieuwe culinaire hotspot in de regio" te maken, meldt Beekse Bergen. Het restaurant opende in 2023, als onderdeel van het Safari Resort dat grenst aan het bekende Safaripark. Fijnproevers krijgen er een een gastronomische beleving voorgeschoteld "waarin de natuur en de mondiale keuken samenkomen".

De gerechten worden samengesteld door chef-kok Dirk Zwerts en zijn team. "Elk gerecht weerspiegelt de verse smaken van het moment", laat hij weten. Zwerts belooft veelzijdigheid en vakmanschap. "Zowel in bereidingstechnieken als smaakcombinaties."



Belangrijke stap

Stephanie Struis, verblijfsmanager bij Beekse Bergen, beschrijft het openen van Nommos voor niet-hotelgasten als "een belangrijke stap". "We willen ook andere fijnproevers de mogelijkheid bieden om te genieten van onze seizoensgebonden gerechten en de unieke setting."



Bezoekers dineren aan de rand van de savanne. Bij goed weer kunnen ze zebra's, giraffen, struisvogels en neushoorns spotten. Nommos biedt verrassingsmenu's aan met drie, vier of vijf gangen, voor respectievelijk 59,50 euro, 72,50 euro of 85,50 euro.