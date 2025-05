Gardaland Resort

Gardaland heeft hoge verwachtingen van darkride Animal Treasure Island: 'Spectaculaire ondergrondse waterattractie'

Gardaland, het grootste pretpark van Italië, investeerde 10 miljoen euro in een ingrijpende make-over van een bootjesdarkride. Piratenattractie I Corsari uit 1992 werd de afgelopen maanden getransformeerd tot Animal Treasure Island, met nieuwe decors, personages en effecten.

Met de komst van Animal Treasure Island viert Gardaland het vijftigjarig bestaan. Het park spreekt over "een epische innovatie". Bezoekers betreden een "spectaculaire ondergrondse waterattractie". Ze gaan volgens de nieuwe verhaallijn op schattenjacht op een mysterieus eiland.

De darkride beslaat een oppervlakte van 6000 vierkante meter. Gardaland investeerde naar eigen zeggen in twintig nieuwe taferelen, inclusief een 360 graden-geluidssysteem met meer dan 250 speakers. De soundtrack, met ruim 25 originele tracks, werd speciaal voor de attractie gemaakt.



Videoprojecties

De vaartocht van ongeveer acht en een halve minuut wordt gekenmerkt door grote scènes waarin eenvoudige animatronics de klassieke strijd tussen goed en kwaad uitbeelden. De decors komen tot leven met behulp van lichteffecten en veel videoprojecties.



Opvarenden maken kennis met verschillende nieuwe antropomorfe karakters, waaronder Captain Nine Lives: een jonge avonturierster die op ontdekkingstocht gaat in de hoop de verborgen schat te vinden. Ze wordt vergezeld door de figuren Bubbles, Admiral, Dax Danger en Sparks.











Beestachtige boevenbende

Het gaat om dieren met menselijke eigenschappen. "Zodat bezoekers zich gemakkelijk met hen kunnen identificeren", zegt Gardaland-marketingmanager Luisa Forestali erover. De club van Nine Lives wordt op de hielen gezeten door een beestachtige boevenbende.



Aan het roer van die "gewetenloze schurken" staat Captain Blackbear. Hij krijgt hulp van de personages Rusty, Spike, Mortalia en Luna. Er zijn ook dagelijkse meet-and-greets met de figuren uit de attractie, uitgevoerd als mascottepakken.



Nieuw merk

Het ontwikkelen van de beleving kostte meer dan een jaar. Afgelopen maand vond de officiële opening plaats. Animal Treasure Island is een nieuw merk dat parkeigenaar Merlin Entertainments de komende tijd ook in andere parken wil uitrollen. Concrete voorbeelden zijn er nog niet.