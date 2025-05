Attractiepark Toverland

Toverland veilt exclusieve items voor het goede doel: borden, wielen, ontwerpen en Frans Duijts

Toverland-fans opgelet: het Limburgse attractiepark biedt heel veel exclusieve items aan. Om geld op te halen voor het goede doel start vandaag een veiling met tientallen bijzondere rekwisieten en ervaringen. Zo is het mogelijk om te bieden op originele borden uit het park en nooit eerder vertoonde schetsen. Ook volkszanger Frans Duijts speelt een rol.

Geïnteresseerden krijgen de kans om tegen betaling mee te rijden in zijn Ferrari. Ook een rit naar één van zijn concerten - op de achterbank - behoort tot de mogelijkheden. De opbrengsten gaan naar Stichting Jade, als onderdeel van de Troy Coaster Challenge: een 24 uur durende achtbaanmarathon op zaterdag 24 en zondag 25 mei.

Voor echte liefhebbers zijn er ook meerdere speciale Toverland-rekwisieten, waaronder een 3D-beeldje van een Avalon-draak, een koksmes gemaakt van een oude Troy-ketting en ingelijste ontwerpschetsen.



1 aprilgrap

De informatieborden gemaakt voor de 1 aprilgrap van dit jaar, waarbij attracties zogenaamd andere namen kregen, worden eveneens geveild. Daarnaast ging Toverland een samenwerking aan met Natasja van der Velde, die onder de noemer Natasja Customs gepersonaliseerde sneakers maakt. De Efteling eiste onlangs dat ze stopte met het verkopen van Efteling-schoenen, maar Toverland besloot de vrouw te omarmen voor de creatie van Troy-sneakers.



Andere opvallende veilingitems zijn rondleidingen achter de schermen, een vliegtuigvlucht over Toverland, een fotoshoot, een tattoo-design van Toverland-hoofdontwerper Peter van Holsteijn, een lunch met Toverland-directeur Jean Gelissen jr. en een persoonlijke videoboodschap van Toverland-personage Maximus Müller.



Motorhelm

Achtbaanfanaten kunnen bieden op een wiel van spinning coaster Dwervelwind, wielen van lanceerachtbaan Booster Bike, een plank van houten achtbaan Troy en een Booster Bike-motorhelm. Verder gaan vip-arrangementen, een abonnement van drie jaar en entreetickets onder de digitale hamer.



De veiling is te vinden op toverland.onzeveilingonline.nl. Bieden kan de komende dagen, al hebben de items verschillende einddata, variërend van donderdagochtend 15 mei tot zondag 25 mei. Stichting Jade zet zich in voor gezinnen met kinderen getroffen door kanker.