Apenheul

Apenheul vernieuwt Madagaskargebied: acht halfapensoorten en interactieve elementen

Het Madagaskargebied in Apenheul is de afgelopen maanden vernieuwd. Bezoekers wandelen er niet alleen tussen acht halfapensoorten; ze ontdekken ook verschillende nieuwe interactieve elementen. Voorbeelden zijn huisjes met videobeelden en educatiepanelen.

Kinderen kunnen in drie verschillende bouwwerken onder meer geuren opsnuiven, aan snuiten voelen en luisteren naar geluiden. In een vierde huisje, de Wilde Apen Wereld, besteedt men aandacht aan projecten voor apen in het wild die door Apenheul worden gesteund.

Daarnaast kwam er een fotomoment en realiseerde Apenheul een doe-opdracht die in het teken staat van de verre sprongen van een sifaka-halfaap. Houtsnijder Sander Boom was verantwoordelijk voor een kunstwerk gebaseerd op de staarten van de ringstaartmaki. In het Madagaskargebied leven verschillende soorten maki's en vari's.