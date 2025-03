Efteling

Efteling-pubquiz maakt na vijf jaar een comeback op een andere locatie

Efteling-fans kunnen na vijf jaar weer meespelen met een heuse Efteling-pubquiz. Op zaterdag 20 september 2025 vindt in cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen een grote kennisquiz plaats met louter Efteling-vragen. Aanmelden kan vanaf vandaag via de website van de organisatie: Stichting Vertierelier.

Tussen 2017 en 2020 vonden al vier edities van de pubquiz plaats, toen onder leiding van Efteling-fansite De Vijf Zintuigen. Dit keer is de organisatie in handen van een andere partij, maar de vragen worden nog steeds samengesteld door Efteling-kenner Carlo van Schijndel.

"En denk nou niet dat je gaat winnen als je weet hoe het broertje van Grietje heet, in welk jaar de Efteling geopend is of dat de Fakir nou naar links of naar rechts vliegt, want we gaan wel een flink stuk dieper in op de materie", waarschuwen de initiatiefnemers.



Feitenkennis

Ze raden aan om "een evenwichtig team" samen te stellen, bestaand uit mensen met historische feitenkennis, een fotografisch geheugen, logisch denkvermogen en puzzeltalent. Waar de quiz voorheen ín de Efteling gehouden werd, wijkt men nu uit naar een externe locatie. Een Efteling-ticket of -abonnement is daardoor niet nodig om mee te doen.



De Voorste Venne, gelegen aan het Anton Pieckplein 71 in Drunen, huisvest ook de jaarlijkse Efteling-verzamelbeurs. Er is plek voor maximaal 35 teams van drie tot vier personen. Zij betalen 22,50 euro per groep. Aanmelden kan via een inschrijfformulier op vertierelier.nl/pubquiz. De quiz duurt van 19.30 uur tot ongeveer 23.00 uur.