Bobbejaanland

Bobbejaanland presenteert herbruikbare bekers: zeven verschillende ontwerpen

In de horecagelegenheden van Bobbejaanland wordt vanaf dit seizoen gewerkt met herbruikbare bekers. Bezoekers krijgen hun drankjes in een harde beker met een Bobbejaanland-ontwerp, voor 1,50 euro aan statiegeld. Bij het inleveren van de bekers ontvangen klanten dat bedrag weer terug.

Dat kan via een tegoedbon voor de restaurants en shops óf een speciale voucher. Met de voucher is het mogelijk om het geld digitaal terug te vragen op bobbejaanland.be/cuprefund. Wie liever contant geld heeft, kan de voucher bij het verlaten van het park tonen bij de infobalie.

Het Vlaamse pretpark introduceerde zeven designs, onder meer met mascotte Bobbie, waterbaan Terra Magma, lanceerachtbaan Fury en overdekte rollercoaster Revolution. "Een andere optie is om alle zeven verschillende gedrukte bekers te verzamelen en mee naar huis te nemen als plezant aandenken", aldus Bobbejaanland.



Zonnepanelen

"Zo draagt het park haar steentje bij aan een groenere toekomst." Een ander groen initiatief is het installeren van zonnepanelen op de showarena achteraan het park, als aanvulling op de door zonne-energie aangestuurde attractie Terra Magma. In totaal telt Bobbejaanland nu 1100 panelen.