Bobbejaanland

Bobbejaanland nagenoeg rookvrij in 2025: hier liggen de rookzones

Bobbejaanland heropent komend weekend als een nagenoeg rookvrij park. 't Plezanste land in Lichtaart was nog één van de weinige attractieparken in België waar roken op paden en pleinen voorheen gewoon toegestaan was. Nieuwe landelijke regels, ingevoerd op 31 december vorig jaar, leggen dat aan banden.

Omdat Bobbejaanland afgelopen winter gesloten was, worden bezoekers op zaterdag 5 april voor het eerst met het nieuwe beleid geconfronteerd. "Vanaf de opening is Bobbejaanland rookvrij: roken is enkel nog toegestaan in de voorziene rookzones", laat het park weten. "Deze staan aangeduid op het vernieuwde parkplan, zowel digitaal als in het park zelf."

Looopings kan de bijgewerkte parkplattegrond alvast laten zien. In totaal telt Bobbejaanland straks vier rookgebieden. Ze bevinden zich tegenover het station van achtbaan Typhoon, naast paardenbaan Pony Ride, op het schiereiland voor Kinderland en bij de uitgang van waterbaan Terra Magma.



Uit het zicht

De plekken zijn bewust vrij afgelegen: de wet schrijft voor dat alle rookzones uit het zicht moeten liggen, buiten een doorgangsgebied. De rook mag zich bovendien niet te veel kunnen verspreiden. Daarnaast is duidelijke bebording en afbakening een must.