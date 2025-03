Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Maak kennis met de nieuwe burgemeester van Attractiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen heeft vanaf 2025 een eigen burgemeester. Dit jaar kunnen bezoekers kennismaken met Burgemeester Bright, de officiële burgervader van het Overijsselse pretpark. Hij neemt zijn plek in naast de bestaande mascottes Randy en Rosie, twee wasberen.

De kersverse burgemeester zal voor het eerst te ontmoeten zijn tijdens het Magic Spring Festival, een nieuw evenement dat van start gaat op zaterdag 5 april. Bright neemt geïnteresseerden mee in de wereld van het Wilde Westen, aldus Slagharen. Ook in de zomermaanden laat hij zichzelf zien, bij de terugkeer van de Wild West Summer Nights.

Volgens het achtergrondverhaal is Slagharen een oud westerndorpje, waar Bright de scepter zwaait. "Met zijn enthousiasme en toewijding zorgt hij ervoor dat het dorp het hele seizoen bruist van energie en spannende activiteiten", vertelt een woordvoerster.



Red Bandits

Het idee is om met het nieuwe personage "een extra laag storytelling toe te voegen en meer interactieve te creëren". Naast de wasberen en de burgemeester blijven ook Sheriff Sam en boevenbende Red Bandits een rol spelen in Slagharen.



Het is niet voor het eerst dat het park een burgemeester introduceert. Tijdens halloween-evenement Scary Prairie vochten eerder twee burgemeesters om de macht in Slagharen: de Pumpkin en Howard Hill. Die verhaallijn heeft nu plaatsgemaakt voor de nieuwkomer.