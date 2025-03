Bobbejaanland

Bobbejaanland belooft 'gloednieuw megaspookhuis' in samenwerking met Paramount Pictures

Bobbejaanland werkt samen met filmmaatschappij Paramount Pictures voor de creatie van een nieuw spookhuis. Tijdens Halloween kunnen bezoekers van het Vlaamse attractiepark een gigantisch haunted house ontdekken, gebaseerd op een Paramount-productie. Details worden later bekendgemaakt.

Wel laat Bobbejaanland alvast weet dat de toevoeging het "strafste nieuwe spookhuis in de halloweengeschiedenis van het park" zal worden. 'Straf' betekent 'knap' in het Vlaams. Het halloweenseizoen start op zaterdag 11 oktober. Er komen wederom scare zones, shows en spookhuizen met meer dan 150 scare actors.

"Dit jaar gaan we er nog een schep bovenop doen met een gloednieuw megaspookhuis in samenwerking met Paramount", zegt commercieel directrice Peggy Verelst. "Een spookhuis van dit kaliber wordt een uitdaging, maar dat schrikt ons team niet af. De ideeën liggen al op tafel en de zin om al te beginnen bouwen is enorm groot."



Movie Park

Bobbejaanland hoort bij parkengroep Parques Reunidos, net als onder meer Movie Park in Duitsland. Daar opende afgelopen jaar een spookhuis rond de populaire Paramount-horrorfilm A Quiet Place. Andere bekende horrorfilms van de Amerikaanse entertainmentgigant zijn Friday the 13th, Paranormal Activity, World War Z en Smile.



Bobbejaanland opent de poorten op zaterdag 5 april. Dino-expositie World of Dinos keert terug in de overdekte showarena, tot en met woensdag 9 juli. In de zomermaanden zorgt men wederom voor een Nickelodeon-dansshow en duikshow The Lost Gold.



Oprichter

Verder staat seizoen 2025 in het teken van een eerbetoon aan oprichter Bobbejaan Schoepen op zondag 18 mei én de allereerste winteropening ooit: Bobbejaanland Wintert.