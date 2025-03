Kermis

Kermis in Helmond verlengd vanwege Suikerfeest

De voorjaarskermis in het Brabantse Helmond duurt een dag langer dan gewoonlijk. De reden: exploitanten kunnen op die manier een graantje meepikken van het Suikerfeest. Het islamitische feest, ter afsluiting van de ramadam, brengt traditiegetrouw veel mensen op de been.

De kermisorganisatie is enthousiast over het initiatief. "Vandaag is de kermis ook nog geopend", laat men weten. "Het verlengen van de kermis is een eenmalig initiatief van de kermisexploitanten. Hiermee valt de laatste dag van de kermis samen met het Suikerfeest, een moment waarop veel mensen in onze stad samenkomen."

Moslims kunnen Eid al-Fitr - het Suikerfeest - vieren met een suikerspin of een rondje in attracties als Infinity XXL, Future Dance en Reactor. De rides en kramen gaan open van 13.00 tot 22.00 uur. Daarna start direct de afbouw, belooft de organisatie. "Zo wordt verzekerd dat de kermis na 1 april, zoals gepland, volledig afgebouwd is."



Zonsondergang

De islamitische vastentijd eindigde op zondag 30 maart. Het is één van de religieuze verplichtingen voor moslims, waarbij een maand lang gevast wordt tussen ochtendschemering en zonsondergang. Het Suikerfeest erna duurt drie dagen.