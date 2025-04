Attractiepark Toverland

Toverland legt laatste hand aan Troy: houten achtbaan na maanden weer open

De houten achtbaan van Toverland gaat komend weekend weer open na een sluiting van meer dan drie maanden. Het Limburgse attractiepark hield de achttien jaar oude rollercoaster sinds het einde van de kerstvakantie dicht vanwege ingrijpende werkzaamheden. "Intensief onderhoud", zegt Toverland er zelf over.

Troy wordt jaarlijks opgeknapt, maar dit jaar was de klus "extra grondig en langdurig", aldus een woordvoerder. Normaal gesproken vervangt men de bovenste houtlagen en de rails. Dit keer werd bijna de volledige eerste afdaling afgebroken.

Treinen razen daar met 95 kilometer per uur de diepte in, vanaf een hoogte van 35 meter. "Dat is ook de reden waarom juist dit stuk baan deze arbeidsintensieve behandeling kreeg", legt de voorlichter uit. Het ging om 200 meter aan track. Troy is in totaal 1070 meter lang.



Ietwat ruw

Tegenwoordig hanteert het park bij werkzaamheden een andere, sterkere houtsoort dan voorheen. Toverland benadrukt dat het attractietype altijd ietwat ruw zal blijven. "Maar door de investeringen zal de rit weer een stuk comfortabeler en vloeiender aanvoelen."



Bijkomend voordeel is dat ook de levensduur van Troy verlengd is. In mei zal de coaster het decor zijn van een 24 uur durende marathon voor het goede doel, de zogeheten Troy Coaster Challenge. De actie vindt voor de vierde keer plaats.