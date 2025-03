Phantasialand

Phantasialand registreert nieuwe merknaam: Die Drei Mausketiere

Phantasialand heeft een opvallende nieuwe merknaam geregistreerd. Het Duitse pretpark meldde de term Die Drei Mausketiere aan bij EUIPO, het Europese bureau voor intellectuele eigendommen. Ook een variant met een getal - Die 3 Mausketiere - werd vastgelegd.

De aanvraag is op 27 maart gedaan door Linkens & Rambau, de vaste juridische partner van het attractiepark in Brühl. Als eigenaar van de merken noemt men Phantasialand Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG, de volledige bedrijfsnaam van de trekpleister.

Die Drei Mausketiere is een woordspeling op Die Drei Musketiere: de drie musketiers. Maus is Duits voor muis. De benaming doet denken aan de Phantasialand-darkride Maus au Chocolat, gebaseerd op het bekende gerecht mousse au chocolat. In die attractie gaan bezoekers een muizenplaag te lijf met behulp van een slagroomspuit.



Voortborduren

Mogelijk wil Phantasialand met Die Drei Mausketiere voortborduren op het muizenthema. Het management heeft er zelf nog niets over bekendgemaakt. Op dit moment is het park gesloten: het nieuwe seizoen start op zaterdag 5 april.