Legoland Windsor Resort

Legoland voegt Londense wolkenkrabbers toe aan Miniland, kosten: 1,4 miljoen euro

De Engelse vestiging van Legoland heeft 1,2 miljoen pond - zo'n 1,4 miljoen euro - geïnvesteerd in een make-over van miniatuurgebied Miniland. Legoland Windsor breidde het parkdeel uit met Lego-modellen gebaseerd op wolkenkrabbers uit de Britse hoofdstad Londen.

Miniland bestaat bijna dertig jaar. Er waren al Lego-versies te vinden van Londense trekpleisters als de Big Ben, de London Eye, Buckingham Palace en Trafalgar Square. Daar zijn nu zeven bouwwerken uit de skyline van Londen bijgekomen.

Bouwers waren er in totaal 10.800 uur mee bezig. Ze gebruikten meer dan twee miljoen Lego-steentjes. Eén van de toevoegingen, de 5,4 meter hoge wolkenkrabber One Canada Square, is nu het hoogste model in Miniland.



City Hall

Voorbeelden van andere nieuwkomers zijn City Hall, 122 Leadenhall Street, beter bekend als The Cheesegrater, en 30 St Mary Axe, in de volksmond ook wel The Gherkin. Verder kunnen bezoekers 25 boten en 174 voertuigen als bussen, taxi's en treinen voorbij zien komen.