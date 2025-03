Attractiepark Toverland

Toverland verandert namen van attracties als 1 aprilgrap

Geen Booster Bike meer, maar Motortjes. Geen Fenix, maar Vuurkip. En het Speelkasteel wordt het Krijspaleis. Toverland verandert de namen van alle veertig attracties. Althans, dat laat het Limburgse themapark vandaag weten. Uiteraard gaat het om een 1 aprilgrap.

"Uit onderzoek en rondvraag onder onze bezoekers is gebleken dat de namen van onze attracties makkelijker kunnen", meldt Toverland. "De komende tijd gaan we dan ook aan de slag om dit recht te trekken in het kader van de gastbeleving."

Volgens het park was het "een eyeopener" toen men hoorde dat veel bezoekers niet de officiële benamingen van attracties gebruiken. "Als park spreken we graag de taal die onze gasten ook spreken", zegt een woordvoerster erover. Daarom was het tijd voor verandering.



Parachuutjes

"Waarom zouden wij het hebben over Dragonwatch, terwijl gasten vragen naar de Parachuutjes?" Andere voorbeelden: vaartocht Merlin's Quest wordt Bootjes en spinning coaster Dwervelwind wordt Draaiende Karretjes.



In een interne memo voor personeel worden nog meer aanpassingen genoemd, waaronder Vuurkip: de geuzennaam voor wing coaster Fenix. Toverland zegt de veranderingen "vanaf begin april" door te voeren in het park. Morgen - 1 april - zou bovendien een speciale plattegrond verschijnen.