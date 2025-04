Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen twijfelt over toekomst van klimparcours: ook dicht in 2025

Attractiepark Slagharen weet nog niet wat er gaat gebeuren met klimparcours Black Hill Ranger Path. De 12 meter hoge klimattractie, geopend in 2019, was slechts één volledig seizoen operationeel. In 2020 en 2021 kon het parcours niet open vanwege de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen.

Daarna volgde nog een grote onderhoudsbeurt, maar het Ranger Path is nooit meer opengegaan. Ook in 2025 kunnen bezoekers er geen gebruik van maken. De mogelijkheid bestaat dat de 1,3 miljoen euro kostende attractie op termijn verdwijnt, vertelt directeur Sander de Haas in een aflevering van de Looopings Podcast.

De Haas, die afgelopen zomer begon bij Slagharen, noemt het een "hele unieke attractie". Zelf zou hij voor iets anders gekozen hebben, geeft hij toe. "Wat mij betreft niet de meest luxe keuze." Voor Black Hill Ranger Path is gespecialiseerd personeel nodig. Dat maakt de attractie behoorlijk arbeidsintensief.



Andere invulling

"Het leidt er eigenlijk toe dat het een betaalde attractie moet worden. Dat past dan ook weer niet helemaal binnen ons concept." Zeker in combinatie met krapte op de arbeidsmarkt zorgt het ervoor dat Slagharen de attractie ook dit jaar niet zal inzetten.



"We gaan kijken of we daar een andere invulling aan kunnen geven." Afbreken is één van de mogelijkheden. Black Hill Ranger Path bevindt zich achter schommelschip The Pirate, tegenover paardenbaan Jumping Horse. De attractie staat anno 2025 niet meer op de plattegrond.



Ripsaw Falls

In de rest van het park zijn de afgelopen maanden wel verschillende wijzigingen doorgevoerd. Zo is waterbaan Ripsaw Falls grondig gerenoveerd. Tegelijkertijd kwam er een nieuwe aanlooproute. Men had ook veel aandacht voor de groenvoorziening.



In de horeca wordt gebruikgemaakt van andere leveranciers, waardoor Grolsch plaatsmaakt voor Hertog Jan. Bij restaurant Big Jake Dinner House introduceert Slagharen een nieuw familiebuffet. Daarnaast zijn er voortaan het hele jaar oliebollen verkrijgbaar in het park.