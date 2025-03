Dolfinarium

Influencer vertelt hoe ze getuige was van dolfijnrukker tijdens snuffelstage in Dolfinarium

Presentatrice en influencer Roxanne Kwant is in het Dolfinarium geconfronteerd met een beruchte dolfijnrukker. Dat vertelt ze in een video op TikTok. Kwant, goed voor meer dan 500.000 volgers, had vroeger een obsessie met dolfijnen. Ze logeerde zelfs drie keer in het Dolfinarium in Harderwijk en ze droomde ervan om dolfijnentrainer te worden.

Toen ze op haar 16e een snuffelstage volgde, koos ze voor het Gelderse dierenpark. "De eerste twee dagen van die stage waren echt geen reet aan", aldus Kwant. Op dag drie kreeg ze de kans om mee te lopen met de trainers.

"Ik kwam er al vrij snel achter dat ik niet meer dolfijnentrainer wilde worden, want ze hadden echt heel, heel weinig ruimte daar." Kwant vond het "een beetje zielig". Het absolute dieptepunt was een bezoek aan een bioloog die zei dat hij de dieren zou trainen.



Op zijn rug liggen

"Nou, dat hebben ze laten zien. Die bioloog zat op de rand en bungelde een beetje met zijn beentjes in het water." Hij riep één van de dieren bij zich. "En die dolfijn ging op zijn rug liggen. Meer details kan ik denk ik niet hier vertellen." De reden: de bioloog begon de dolfijn met zijn hand te bevredigen.



Dat beeld kennen we uit een undercoverdocumentaire uit 2016, toen tv-programma Rambam stiekem opnames maakte achter de schermen van het park. De handeling zou nodig zijn om de dieren te "ontstressen". Het filmpje van Kwant is inmiddels al bijna 330.000 keer bekeken.



De toenmalige stagiaire kreeg te horen dat het dolfijnrukken noodzakelijk was voor onderzoek. "Ja, maar dan had ik het alsnog niet hoeven zien", was haar gedachte. "En toen wist ik het zeker: ik hoef nooit dolfijnentrainer te worden. En dierenbioloog, dat trok mij ook niet." Kwant sluit de video mompelend af. "Hij trok wel de dolfijn."