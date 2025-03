Plopsaland Resort Belgium

Video: Plopsaland viert 25-jarig bestaan met muzikale vuurwerkshow

Plopsaland De Panne heeft bezoekers zaterdagavond getrakteerd op een muzikaal vuurwerkspektakel. Het 25 jaar oude Vlaamse attractiepark stond vandaag in het teken van de Grand Opening: de officiële start van een jubileumseizoen. Daar hoorde ook een vuurwerkshow bij.

Op het Dorpsplein traden Samson & Marie op, samen met de Burgemeester. Na het laatste nummer - traditiegetrouw de Samsonrock - begon het vuurwerk. Daarvoor werden instrumentale Studio 100-hits van onder meer K3, Ghost Rockers, Wickie de Viking en Het Huis Anubis gebruikt.

Het park bleef open tot 22.00 uur. De rest van het feestprogramma bestond uit de première van de 25 Celebration Parade, een Dance Along en The Great Celebration Show. In totaal zijn er dit jaar 25 avondopenstellingen waarbij het park tot minimaal 22.00 uur geopend is.