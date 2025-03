Efteling

Weg Efteling-sfeer: bingo en beats tijdens VriendenLoterij-feest in de Efteling

De sprookjessfeer in de Efteling is afgelopen weekend verstoord door een bingoshow van de VriendenLoterij. Twee weken geleden faciliteerde het attractiepark al een muzikaal bingospel van de Nationale Postcode Loterij. Zaterdag deed men dat nog eens dunnetjes over tijdens een themadag van de VriendenLoterij, een zusterbedrijf.

De loterij, die zich inzet voor culturele instellingen en goede doelen, hield in het pretpark een speciaal evenement voor deelnemers. Centraal onderdeel was een podiumshow waarbij het trekken van bingonummers werd afgewisseld met meezingers en publieksparticipatie.

In de kiosk tegenover restaurant Het Witte Paard - gelegen tussen het Sprookjesbos en het Anton Pieckplein - klonk meermaals per dag luide feestmuziek van artiesten als Snollebollekes en André Hazes, terwijl een presentator de longen uit zijn lijf schreeuwde.



Portemonnee

Hoewel dergelijke commerciële uitingen weinig met het Efteling-DNA te maken hebben, keurt de Efteling ze graag goed als bedrijven bereid zijn de portemonnee te trekken. Het publiek bestond niet alleen uit loterijklanten: ook verblijfsgasten, bezoekers met een dagticket en abonnementhouders met een Premium-pas werden onderdeel van het loterijspektakel.