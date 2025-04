Efteling

Efteling-directeur vertelt over ontwikkeling van AI-Sprookjesboom: 'Echte interactie'

De Efteling is nog steeds bezig met plannen om de Sprookjesboom te laten praten met behulp van artificial intelligence. Op die manier kan de bekende boom direct inhoudelijk reageren op omstanders. Dat vertelt Efteling-directeur Willem Roskam, verantwoordelijk voor technologie en innovatie.

Looopings kon afgelopen zomer al melden dat met het concept geëxperimenteerd werd. In een aflevering van de innovatiepodcast De Strategie van de Kreeft geeft Roskam meer tekst en uitleg over het idee. Hij geeft aan dat AI voor de Efteling de komende jaren een enorme meerwaarde kan bieden.

De Efteling wil meer inzetten op techniek, zonder dat bezoekers de hele dag met hun telefoon in hun handen lopen. De oude Efteling-mantra "technologie faciliteert het verhaal" is inmiddels vervangen door "technologie inspireert het verhaal". "Hoe kunnen we nou iets toevoegen aan die beleving terwijl dat die telefoon gewoon in je zak kan blijven?", aldus Roskam.



Prachtige oplossingen

Eén van de ideeën is interactie met personages via AI. Het biedt mogelijkheden voor "zaken die eerder niet konden en die wij wel heel graag wilden in het park". "Wij vinden interactie met onze karakters heel erg belangrijk. Daar biedt AI prachtige oplossingen voor." Van de AI-Sprookjesboom draait achter de schermen al een prototype.



De directeur geeft als voorbeeld dat de boom nu bijvoorbeeld kan onthouden dat iemand twee kinderen heeft. Die informatie kan hij later in het gesprek weer gebruiken. "En dat zorgt natuurlijk voor een soort extra laag op die beleving." Roskam spreekt over "echte interactie alsof je een volledig geloofwaardig gesprek hebt met de Sprookjesboom".



Ongepaste uitspraken

Hij geeft toe dat collega's soms huiverig zijn om de techniek in te zetten, omdat ze vrezen voor ongepaste uitspraken. "Daar moet je gewon heel veel tijd en moeite in stoppen, om te kunnen zorgen dat zo'n boom niet gaat ontsporen. Dat wil je natuurlijk niet." Het helpt om er heel veel mee te testen, zegt het directielid.



"Als een collega zelf gaat proberen om die Sprookjesboom te ontsporen en dat lukt niet, dat geeft ook vertrouwen: dit kan dus wel." De Efteling weet nog niet wanneer de AI-Sprookjesboom in het park geïmplementeerd wordt. "We gaan ermee spelen, we gaan ermee experimenteren, we gaan vertrouwen opbouwen."



Ander karakter

Directeur Roskam weet al wel dat de Efteling in ieder geval íets met de techniek gaat doen. "Wij geloven zó in het gebruik van voice-AI. Als nou op de één of andere manier blijkt dat dat toch voor de Sprookjesboom te veel beperkende factoren heeft, dan gaan we op zoek naar een ander karakter waar het wel kan. Zodat je namelijk wel iets kan inzetten."