Plopsaland Resort Belgium

Video: acht themawagens in gloednieuwe parade Plopsaland De Panne

De nieuwe parade van Plopsaland De Panne is zojuist voor het eerst voorbijgekomen. Nadat bezoekers vorig jaar al konden kijken naar een optocht met fietskarren en Studio 100-figuren, introduceert het Vlaamse attractiepark dit jaar acht volwaardige praalwagens.

Ze staan in het teken van Heidi, Piet Piraat, Bumba, Kabouter Plop, Samson & Marie, Wickie de Viking en Maya de Bij. De toevoeging heet 25 Celebration Parade, een verwijzing naar het 25-jarig bestaan van Plopsaland. Er werd een speciale soundtrack voor gecomponeerd: de 25 Celebration Parade Song, een creatie van Johan Vanden Eede en Gert Verhulst.

Normaal gesproken rijden de paradewagens een rondje door het park, vanaf een poort bij Wickieland. Speciaal voor de première kwamen de wagens langs het prieel op het Dorpsplein. Daar verwelkomden Samson, Marie en de Burgemeester drie belangrijke figuren: Studio 100-eigenaren Verhulst en Hans Bourlon en Plopsa-directeur Carl Lenaerts.



Kabouterbos

De Heidi-wagen is vormgegeven als een berglandschap met een enorme koekoeksklok. Piet Piraat staat op zijn Scheve Schuit, terwijl Bumba en zijn vrienden plaatsnemen op een praalwagen met sierlijke, kleurrijke bogen. Voor de Plop-kabouters werd het kabouterbos nagemaakt, met verschillende paddenstoelen en een grote vogel.











Samson & Marie kregen een eigen brandweerwagen, inclusief een ladder met een bakje waar de beroemde hond in zit: een verwijzing naar het nummer Wij Zijn Bij De Brandweer. Marie en brandweerman Bill verschijnen voor het eerst ten tonele als mascottes, met pakken en maskers.



Rode loper

Wickie de Viking heeft een vikingschip, Maya de Bij een bloementuin. De achtste kar is een algemene Plopsa-wagen, met een grote rode loper. Bij bijzondere gelegenheden kunnen daar speciale gasten op staan. Wie de parade met eigen ogen wil zien, kan vanaf vandaag dagelijks terecht in Plopsaland.