Plopsaland Resort Belgium

Foto's: dit is het nieuwe Nachtwacht-themagebied van Plopsaland

De Studio 100-serie Nachtwacht heeft een vaste plek gekregen in Plopsaland De Panne. In het pretpark was al een Nachtwacht-attractie te vinden - zweefmolen Nachtwacht-Flyer - maar nu staat een volledig themagebied in het teken van het tv-programma.

Op het voormalige Kasteelplein van Samson & Gert wanen bezoekers zich nu in de duistere wereld van vampier Vladimir, weerwolf Wilko en elf Keelin. Een goudkleurig beeld van de drie hoofdpersonages staat op een fontein. Verder kwamen er nieuwe namen in glas-in-lood-stijl.

Op de achtergrond klinken onheilspellende klanken. De 21 jaar oude powered coaster De Draak heet voortaan Draconis. Een figuur van een draak boven de ingang is verdwenen, maar op het voorste karretje van de achtbaantrein prijkt nog wel een draak.



Videoprojecties

In het station zijn videoprojecties toegevoegd. Bij de uitgang bevindt zich de vernieuwde souvenirwinkel Nachtwacht Shop. Een barbecuekraam kreeg de naam BBQ Schemermeer. Even verderop ligt horecapunt Helena's Snackhuis.



Plopsaland had aangekondigd dat de transformatie met Pasen voltooid zou zijn. De werkzaamheden bleken echter al grotendeels afgerond bij de seizoensstart op zaterdag 29 maart. Niet het volledige plein draait om Nachtwacht: tegenover de coaster ligt een waterbaan met dinothema, de DinoSplash.