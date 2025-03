Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland verbouwt grootste winkel: dit is de vernieuwde Plopsaland Shop

De grootste winkel van Plopsaland is volledig vernieuwd. Het interieur van de Plopsaland Shop bij de entree ging de afgelopen maanden op de schop. Het Vlaamse attractiepark gaf souvenirwinkel een nieuw uiterlijk en een ruimere indeling. Voortaan volgen bezoekers een vaste looproute.

Zaterdagmiddag, bij de start van het nieuwe seizoen, werd de vernieuwde winkel officieel geopend door de Burgemeester uit Samson & Marie en Plopsa-directeur Carl Lenaerts. Het interieur bestaat voortaan voornamelijk uit groen houtwerk, aangevuld met marktkraampjes met kratten.

Er is ook een aparte hoek voor snoep en drankjes, met schepbakken. Verder kreeg festival Tomorrowland - het thema van Plopsaland-achtbaan The Ride to Happiness - een eigen afdeling. Men maakt veel gebruik van digitale bebording. Boven de ingang wordt de aandacht getrokken door een kleurrijke lichtreclame met het logo van de winkel.



Stitch

Hoewel het assortiment grotendeels bestaat uit de bekende Studio 100-merken, worden ook nog externe producten verkocht. Voorbeelden zijn souvenirs van Pokémon en Disney-figuur Stitch. Het is de bedoeling om op den duur alleen Plopsa- en Studio 100-items aan te bieden in de shop.