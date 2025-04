Attractiepark Toverland

Nieuw horecaconcept in Toverland: stel je eigen broodje samen

Bezoekers van Toverland kunnen sinds kort hun eigen broodje samenstellen. Het Limburgse attractiepark heeft een nieuw horecaconcept geïntroduceerd bij de Waldstube, het horecapunt in de overdekte themahal Wunderwald. Het achtergrondverhaal gaat over uitvinder Maximus Müller.

"Je kunt hier in de voetsporen treden van de uitvinder en je eigen broodje uitvinden", zegt een woordvoerder. Dat gebeurt in vier stappen: de smaakformule, de fundering, de toppings en de smaakmaker. Voor het hoofdbeleg kan gekozen worden uit ham-kaas, carpaccio, zalm, geitenkaas, pulled beef, falafel, kipstukjes en vegetarische kipstukjes.

De basis bestaat uit een wit broodje, een volkoren broodje, een Italiaanse bol, een wortelwrap of een salade. Op toppinggebied biedt men de volgende opties aan: slamix, tomaat, komkommer, rode ui, paprika, augurk, bacon, gegrilde groenten, jalapeño, gebakken uitjes, Parmezaanse kaas, walnoten en een gekookt eitje.



Saus

De laatste stap is het kiezen van een saus: caesardressing, cocktailsaus, chilisaus, mayonaise, truffelmayonaise, pestomayonaise, sriracha-knoflookmayonaise, dillesaus, honing-mosterdsaus of honing. Toverland noemt het concept "het vers-experiment van Maximus Müller".



De prijzen variëren van 7,95 tot 9,95 euro, inclusief drie toppings en één sausje. Voor een extra topping moet 1,25 euro afgerekend worden, extra saus kost 1,10 euro. Op schermen wordt de "favoriet van Heidi Müller" gepromoot: een variant met geitenkaas, walnoten, tomaat en honing-mosterd.