Energylandia

Geen pretpark in de wereld heeft meer achtbanen dan Energylandia: wereldrecord geëvenaard

Attractiepark Energylandia in Polen heeft een gedeeld wereldrecord te pakken. Geen enkel pretpark op de wereld telt meer achtbanen dan de bestemming in de Poolse stad Zator. Dat heeft het park te danken aan de definitieve sluiting van een Amerikaanse achtbaan.

Voorheen moest Energylandia op achtbaangebied alleen het Amerikaanse pretpark Six Flags Magic Mountain voor laten gaan, waar twintig verschillende rollercoasters stonden. Het Six Flags-park in Californië heeft vrijdag officieel bevestigd dat de attractie Superman: Escape from Krypton, een reverse freefall coaster, nooit meer opengaat.

De achtbaan was al een tijdje gesloten. Nu vaststaat dat de ride definitief geen onderdeel meer is van het attractieaanbod, telt Six Flags Magic Mountain negentien verschillende coasters. Dat zijn er net zoveel als Energylandia.



Vekoma

Als de Polen geen achtbaan meer toevoegen, kunnen ze waarschijnlijk alleen in 2025 met het wereldrecord pronken. Het Amerikaanse park wil in 2026 namelijk uitbreiden met een nieuwe achtbaan van het type thrill glider, afkomstig van de Nederlandse fabrikant Vekoma. Dan komt het totale aantal coasters weer op twintig uit.