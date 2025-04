Avonturenpark Hellendoorn

Hellendoorn wordt Spellendoorn: evenement maakt na tien jaar een comeback

Een klassiek evenement in Avonturenpark Hellendoorn keert na tien jaar terug. Het Overijsselse pretpark staat de komende weken in het teken van spellen, raadsels en puzzels, onder de noemer Spellendoorn. Dat event vond al plaats tussen 2009 en 2015.

Dit keer staat Spellendoorn op de kalender van vrijdag 18 april tot en met zondag 11 mei 2025. "Het hele park verandert in één groot speelveld", laat Hellendoorn weten. Wie alle spellen succesvol oplost, maakt dagelijks kans op een goodiebag.

De hoofdprijs is een verblijf voor zes personen in Landal-vakantiepark Landgoed De Hellendoornse Berg, inclusief toegang tot het Avonturenpark. Deelnemers krijgen de opdracht om letters te verzamelen. Bij de ingang liggen spelkaarten met potloden klaar.



Jungle Expedition

Het personage Roger de Avonturier, bekend van waterbaan Jungle Expedition, fungeert als spelleider. Hellendoorn speelt in op de nostalgie. "Waar je het vroeger zelf speelde, beleef je Spellendoorn nu misschien wel samen met je eigen kinderen", zo luidt de promotietekst.