Compagnie des Alpes

Walibi-parken halen oude mascottes weer van stal voor 1 aprilgrap

De Walibi-parken in Nederland, België en Frankrijk halen de oude mascottes weer tevoorschijn. Walibi Holland, Walibi Belgium en Walibi Rhône-Alpes kondigen aan dat de verdwenen personages hun entree maken. In werkelijkheid gaat het om een eenmalige actie voor 1 april.

Op foto's is te zien hoe de twee figuren Walibi en Squad, die eind 2019 moesten vertrekken, samen poseren in de drie parken. In Walibi Belgium staan de personages bij rollercoaster Kondaa en de vernieuwde lanceerachtbaan Turbine, die voorheen in het teken stond van de oude mascottes. Squad kan op de foto zijn frustratie dan ook niet verbergen.

In Walibi Holland knuffelden de twee kangoeroes met een pilaar van boomerang coaser Speed of Sound. De achtbaan bevat vandaag de dag nog steeds verwijzingen naar het voormalige thema. Ook verschenen Walibi en Squad in het station van de nieuwe single-rail coaster YoY. De attractie gaat deze week open.



Grootse comeback

In Frankrijk werden de foto's genomen in themagebied Exotic Island, waar vorig jaar de achtbaan Mahuka opende. "Na jaren afwezigheid... maken de WAB en SkunX een grootse comeback in de Walibi-parken!", staat in berichten die de drie parken samen op social media plaatsten.



De mascottes stammen uit 2011. In dat jaar introduceerde parkeigenaar Compagnie des Alpes een nieuw concept voor alle Walibi-locaties: twee rivaliserende rockbands, Walibi Adventure Band en The Skunx. Verschillende attracties kregen een nieuw thema. Ook kwamen er speciale 4D-films met de figuren.



Fandagen

Het idee was om er een populair kindermerk van te maken, met fandagen, tv-series en stripboeken, maar het idee sloeg niet aan. Al snel verdwenen de meeste karakters naar de achtergrond en was alleen Walibi nog aanwezig in de parken. Vijf jaar geleden werd zijn moderne look definitief ingeruild voor een knuffelbaar uiterlijk.



Walibi Belgium















Walibi Holland















Walibi Rhône-Alpes