Apenheul

Uitbreiding voor Apenheul: dierenpark neemt extern restaurant over

Apenheul breidt voor het eerst uit buiten de parkgrenzen. Het bekende dierenpark in Apeldoorn heeft een extern restaurant overgenomen: De Boschvijver, gelegen bij de hoofdingang van het stadspark Berg en Bos. In dat park is ook Apenheul gevestigd.

"Bezoekers van Apenheul komen hier langs tijdens hun wandeling naar het park voor een dagje uit of een evenement", laat een woordvoerster weten. Ze spreekt over een "unieke locatie, met uitzicht op de bosvijver". Er is ook ruimte voor zakelijke arrangementen.

"De overname past in de strategie van Apenheul om buiten het parkbezoek extra inkomsten te genereren", meldt het park. Dat geld wordt gebruikt om te investeren in soortbehoud, natuurbehoud en natuureducatie.



Goede buren

Restauranteigenaar Hans Wentink noemt de mensen van Apenheul "goede buren". "Ik ben blij dat zij het restaurant overnemen, zodat De Boschvijver zich verder kan ontwikkelen." Apenheul-directeur Roel Welsing zegt trots te zijn dat zijn team het vertrouwen krijgt "om het goede werk voort te zetten".