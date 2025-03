Holiday Park Germany

Opening van Tomorrowland-achtbaan in Duits Plopsaland voor de derde keer uitgesteld

De Duitse vestiging van Plopsaland blijft de opening van een nieuwe Tomorrowland-achtbaan uitstellen. Holiday Park, dat binnenkort hernoemd wordt naar Plopsaland Deutschland, kondigde in 2022 een spectaculaire Tomorrowland-rollercoaster aan. Eigenlijk had de attractie al in 2024 open moeten zijn.

Er liggen plannen klaar voor een heftige spinning coaster met lanceringen en inversies, vergelijkbaar met The Ride to Happiness in zusterpark Plopsaland De Panne in België. Toen 2024 niet haalbaar bleek, werd de opening uitgesteld tot 2025. Een jaar geleden maakte het park bekend dat de opening pas in 2026 zou plaatsvinden.

Dat openingsjaar herhaalde een woordvoerder afgelopen najaar tegenover Looopings. Nu blijkt dat 2026 eveneens niet gaat lukken. De nog naamloze Tomorrowland-achtbaan opent op zijn vroegst pas in 2028, zes jaar na de initiële aankondiging dus. Dat kan ook nóg later worden: er is nog geen definitieve beslissing genomen, benadrukt een voorlichter.



Beloofd

Dit jaar focust het Duitse Plopsa-park op de opening van een Blinky Bill-kinderattractie, een Smurfen-darkride en een familieachtbaan rond het merk 100% Wolf. De opening van de Smurfen-attractie werd ook al eens uitgesteld. Op aankondigingen voor de 100% Wolf-coaster prijkt het jaartal 2026, maar men heeft beloofd dat bezoekers wel degelijk nog in 2025 een ritje kunnen maken.



Tomorrowland is een populair muziekfestival in het Belgische Boom. Er komen jaarlijks honderdduizenden bezoekers uit de hele wereld. Het evenement staat bekend om indrukwekkende podia en optredens van top-dj's. Studio 100-eigenaar Gert Verhulst is er op zijn zachtst gezegd geen fan van. Plopsaland De Panne gebruikt het thema sinds 2021.