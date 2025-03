Holiday Park Germany

Nu is het officieel: Holiday Park gaat Plopsaland Deutschland heten

Plopsaland Deutschland wordt de nieuwe naam van het Duitse pretpark Holiday Park Germany. Dat maakt de Plopsa Group vandaag officieel bekend. Het doorvoeren van de aanpassing gebeurt over drie maanden, op zaterdag 28 juni 2025. Tot die tijd gebruikt men nog de oude term.

Looopings kon in februari al melden dat intern overwogen werd om een naamswijziging door te voeren. Nu is er een definitieve beslissing over genomen. "Na 52 jaar begint Holiday Park aan een nieuw hoofdstuk", laat Plopsa weten. De Vlaamse groep nam de bestemming al in 2010 over.

Het duurde vervolgens dus nog vijftien jaar voordat de Belgen het aandurfden om de term Plopsaland te introduceren in Duitsland. De naamsverandering hangt samen met een uitgebreid masterplan. Volgens Plopsa wordt de komende jaren meer dan 100 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe attracties, shows en een waterpark.



Plopsa Festival Parade

"Vanwege de strategisch gunstige ligging en de grote regionale aantrekkingskracht zien wij hier een enorm groeipotentieel", zegt regiodirecteur Bernd Beitz. Nieuwigheden in 2025 zijn een Blinky Bill-attractie, een Smurfen-darkride, een familieachtbaan gebaseerd op de serie 100% Wolf, een Smurfen-show, een Maya de Bij-show en de Plopsa Festival Parade, waarvoor de fietswagens uit Plopsaland De Panne hergebruikt worden.



Beitz belooft dat lang is nagedacht over de stap. Hij spreekt over "een lang en zorgvuldig proces". "Al meer dan twee jaar werken we intern en met externe partners aan de verdere ontwikkeling van het merk voor de toekomst."



Plopsaqua

De nieuwe naam is volgens Beitz "geen doel op zich, maar een logische stap binnen onze overkoepelende strategie". Het doel is om de verbondenheid met de Plopsa Group duidelijker te maken voor de buitenwereld. Het waterpark, dat waarschijnlijk in 2028 af is, draagt de werktitel Plopsaqua Haßloch.