Efteling

Efteling lanceert nieuwe internationale campagne met sprookjesachtige beelden: 'Droomproject'

Voor een nieuwe internationale reclamecampagne van de Efteling is een oude slogan van stal gehaald. Onder de noemer "Wereld vol Wonderen" komen meerdere facetten van het Kaatsheuvelse pretparkresort voorbij, van Sprookjesbos tot achtbanen en van darkrides tot verblijfsaccommodaties.

Voor de sprookjesachtige campagne sloeg de Efteling de handen ineen met het bureau Fabel Film, dat de afgelopen jaren al meer Efteling-projecten produceerde. Van de hoofdspot zijn meerdere varianten gemaakt voor de verschillende markten, met wisselende lengtes en beelden.

Op de website van Fabel Film is een Vlaamse versie te zien, die een minuut duurt. "Er is een wereld waar wonderen tot leven komen", zo begint de commercial. Via een glazen bol in het bos komen we terecht in de Efteling, met achtereenvolgens een muzikale paddenstoel en Langnek. Daarna duikt de camera letterlijk Droomvlucht in.



Spookschip

In een shot met de vrije val van Baron 1898 prijkt het Paleis der Fantasie van Symbolica op de achtergrond. De Vliegende Hollander wordt op een bijzondere manier in beeld gebracht: het bekende vervloekte spookschip, varend door een donkere mistbank, verandert in een bootje van de waterachtbaan op een stralende dag.



Bij Joris en de Draak vliegt draak Edna voorbij tijdens de rit. Na een uitstapje in vakantiepark Loonsche Land volgt de Koningszaal van Symbolica, met Pardoes en enkele dansparen. Na een scène met een nachtelijke hotelkamer eindigt de video bij de Sprookjesboom, met een oproep om online tickets te kopen of een verblijf te boeken.



Dynamisch en veelzijdig

Fabel Film, voorheen bekend als Dirty Paws Media, zegt trots te zijn op het eindresultaat. "Meer dan een jaar werkten we aan dit droomproject, dat ontstond vanuit een betoverend concept van de Efteling zelf." Het doel was om een campagne te maken die "zo dynamisch en veelzijdig als het park zelf" is.



"We hebben talloze beelden geschoten die in eindeloos veel vormen en varianten te bewonderen zijn", aldus de producent. "Van televisiecommercials die door heel Europa te zien zijn tot bioscoopfilms, van onlinevideo's tot prachtige fotografie voor print media en eye-catching out-of-home advertenties."



Opnames

Door de grote hoeveelheid beschikbare beelden kan voor elke markt en gelegenheid een nieuwe spot gecreëerd worden. "De diversiteit aan beelden die we hebben gecreëerd, stelt ons in staat om telkens weer nieuwe facetten van de Efteling te laten zien", zeggen de makers erover. De opnames vonden afgelopen zomer plaats.