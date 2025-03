Pairi Daiza

Dierentuin in Wallonië zoekt honderd medewerkers die Nederlands spreken

De Nederlandse taal wordt steeds belangrijker in Pairi Daiza, de populairste dierentuin van de Benelux. Nu het Waalse dierenpark alsmaar meer Nederlandse en Vlaamse bezoekers trekt, is er ook meer Nederlandssprekend personeel nodig. Op dit moment zoekt men honderd extra collega's die de Nederlandse taal machtig zijn.

Die zijn nodig "om de sterk groeiende stroom Vlaamse en Nederlandse bezoekers nog beter te ontvangen". Pairi Daiza ligt in het Franse taalgebied van België: de voertaal is in principe Frans. Eén op de drie vacatures - honderd van de driehonderd - vermeldt nu de beheersing van de Nederlandse taal als vereiste of pluspunt.

"Voor functies in onthaal, communicatie en verkoop is een vlotte kennis van het Nederlands essentieel", zegt een woordvoerder erover. "Maar ook binnen het team van dierenverzorgers maakt talenkennis het verschil, bijvoorbeeld in het contact met bezoekers, pers of bij educatieve momenten in het park."



Cruciaal

De Nederlandssprekenden zijn zelf zo gewild dat Pairi Daiza bij meerdere functies naar eigen zeggen taalvaardigheden voorrang geeft boven werkervaring. "Goede communicatie met bezoekers en collega's is cruciaal om topgastvrijheid te bieden." Pairi Daiza maakte vorig jaar al melding van een recordaantal Nederlandse bezoekers.