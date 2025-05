Mandoria - Tematyczny Park Rozrywki

Pools pretpark heeft plannen voor nieuwe achtbaan én tweede vestiging

Een pretpark in Polen blijft groeien. Attractiepark Mandoria opende begin dit jaar nog een nieuwe lanceerachtbaan, de vierde rollercoaster in het park. Op het terrein liggen inmiddels onderdelen klaar voor achtbaan nummer vijf: een bobsled coaster van de Duitse fabrikant Gerstlauer, vergelijkbaar met Tiki-Waka in Walibi Belgium.

Een voorlichter meldt aan Looopings dat de attractie binnenkort opgebouwd zal worden. Ondertussen maakt Mandoria ook plannen voor een uitbreiding op een andere locatie: het is de bedoeling om in het dorp Lutynówko, in de buurt van de Noord-Poolse stad Olsztynek, een tweede vestiging te openen.

Het huidige park ligt in het midden van Polen. "We zijn op dit moment nog bezig met het afronden van de benodigde documenten", meldt de woordvoerder. "Het plan ligt op tafel, maar er is op dit moment geen sprake van grote urgentie. We zijn momenteel gefocust op de uitbreiding van het buitengebied van Mandoria."



Vergunningen

Men belooft meer details te onthullen zodra de vergunningen rond zijn. Ondertussen speelt er ook nog een derde locatie: Mandoria-eigenaar Grupa Ptak nam onlangs het Franse pretpark Le Parc du Petit Prince over. Ook daar heeft men de komende tijd de handen vol aan.