Nederlandse YouTube-chef test het eten in Disneyland Paris: 'Droge meuk'

Hoe smaakt het eten in Disneyland Paris? Met die vraag trok de bekende Nederlandse youtuber Erik van der Kooi, alias Chef Erik, naar het Franse pretparkresort. In een video van ruim zestien minuten proeft hij samen met zijn zoon Jelle verschillende snacks in het Disneyland Park. De conclusie: "Je hoeft hier niet voor het eten naartoe."

Pretparkvlogger Niels Kooyman wordt nog ingebeld voor advies, maar hij waarschuwt vooral voor het "waardeloze eten". Uiteindelijk test Van der Kooi achtereenvolgens een Mickey-beignet met Nutella, een geglazuurde appel, een hartige crêpe, bitterballen, tonijn, een Darth Vader-wafel, een kalkoenpoot, een tosti, een hotdog, een Mickey-pizza, een Mickey-dessert en een Mickey-ijsje.

Al snel blijkt Kooyman een punt te hebben: de beignet wordt bestempeld als "droge meuk" en de bitterballen - vier stuks voor 8,50 euro - zijn slap en "half koud". "Wat is dit?", roept zoon Jelle na het proeven van de ballen. "We hebben 8,50 euro betaald voor hele taaie, kleffe ballen."



Gaat nergens over

Een 5 euro kostende appel blijkt lastig te eten. In piratenrestaurant Captain Jack's bij Pirates of the Caribbean zijn de maaltijden oké, maar de heren verbazen zich erover dat ze vijf tientjes moeten aftikken voor een zeer eenvoudige lunch. "Gaat eigenlijk helemaal nergens over", luidt het oordeel.



De wafel met poedersuiker blijkt eveneens een afrader. "Als je de Darth Vader-vorm wegdenkt, blijft er weinig over", klinkt het. "Ik zou het niet doen." De worst op de hotdog is prima, maar daar blijft het ook bij. "Even serieus: dat brood is zo kneiterdroog, dat is niet normaal."



Plastic bak

Na een half uur wachten krijgen de Nederlanders een plastic bak met een Mickey-pizza overhandigd, afkomstig van Pizzeria Bella Notte bij It's a Small World. Meer dan twee sterren levert het gerecht niet op. "Je moet het gewoon geen pizza noemen."



Is dan niets in Disneyland culinair gezien de moeite waard? Toch wel: de YouTube-chef prijst drie items aan. Dat zijn een hartige crêpe met eend, kaas en rucola, een croque-monsieur en een kalkoenpoot. Met name over de laatstgenoemde snack zijn de twee zeer enthousiast. "Serieus lekker en groot. Niet droog en goed gaar, gewoon echt superlekker." Eén nadeel: de kalkoen is vorige week uit het assortiment gehaald.