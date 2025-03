Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris laat zien hoe nieuwe avondshow Disney Tales of Magic is gemaakt

Disneyland Paris geeft een blik achter de schermen bij het creëren van de nieuwe avondshow Disney Tales of Magic, die in januari in première ging. In een ruim drie minuten durende video komen de makers aan het woord, waaronder artistiek leider Tim Lutkin.

Ook zien we de mensen van NorthHouse, de Britse studio die verantwoordelijk was voor de animaties op het kasteel en de gebouwen in Main Street. Verder vertelt Metin Cig, gespecialiseerd in speciale effecten, hoe men geprobeerd heeft om het vuurwerk op te frissen.

"Al meer dan tien jaar gebruiken we in dit park elke avond vuurwerk", zegt hij. "Onze grootste uitdaging was om onze gasten het gevoel te geven dat ze een compleet nieuw vuurwerkspektakel zien." Om die reden kwamen er nieuwe kleuren en nieuwe soorten vuurwerk.



Technologisch hoogstandje

Disney noemt de productie "een waar technologisch hoogstandje dat magie en emotie combineert". Men maakt onder meer gebruik van vijftien kleurenlasers, zestig schijnwerpers, meer dan tweehonderd led-projectoren en een nieuw audiosysteem. Op YouTube is de video beschikbaar met Nederlandse ondertiteling.