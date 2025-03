Disneyland Paris

Nog meer schuttingen in Discoveryland: Disneyland Paris houdt raketjesmolen maanden gesloten

Een blikvanger in Disneyland Paris is de komende maanden gesloten voor onderhoud. Orbitron, de raketjescarrousel in themagebied Discoveryland, staat zeker tot halverwege juni stil. In het parkdeel stonden al heel wat bouwschuttingen en steigers vanwege een renovatie van achtbaan Hyperspace Mountain.

Nu is het gedeelte rond Orbitron eveneens afgezet met groene schermen. De timing is ook om een andere reden opvallend: Orbitron werd enkele jaren geleden nog volledig verwijderd voor een ingrijpende opknapbeurt. Toen zijn alle onderdelen schoongemaakt en waar nodig gerepareerd en geschilderd.

Men sprak destijds over "de eerste grote renovatie sinds de opening van de attractie in 1992". Ruim drie jaar later moet de molen toch weer zo'n drie maanden dicht. Hyperspace Mountain blijft voorlopig wel operationeel, ondanks de werkzaamheden aan het exterieur.



Mijntrein

Ook in de themadelen Frontierland en Fantasyland vinden momenteel in het oog springende verbouwingen plaats. Zo is mijntrein Big Thunder Mountain in Frontierland tot het begin van de zomer buiten bedrijf. In Fantasyland verscheen een gigantische steigerconstructie bij het Pinokkio-restaurant.