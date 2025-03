BillyBird Drakenrijk

Bouw van binnenspeeltuin in Limburgs pretpark gestart: nieuwe ontwerpen

Het Limburgse pretpark BillyBird Drakenrijk is deze maand gestart met de bouw van een uitvoerig gedecoreerde binnenspeeltuin. Naar aanleiding van die mijlpaal worden verschillende nieuwe tekeningen gepubliceerd. De overdekte locatie gaat waarschijnlijk over een jaar open, in maart 2026.

Het idee is dat bezoekers dan bij elk weertype terecht kunnen in het park, zoals al langer het geval is bij zusterpark BillyBird Hemelrijk in het Brabantse Volkel. "Zo kunnen gasten genieten van het strandbad bij warm weer, spelen bij de buitenattracties bij goed weer en binnenspelen bij slecht weer", laat de keten weten.

De belangrijkste blikvanger wordt een vuurspuwende draak die een middeleeuwse dorp in brand zet. Het vuur is te doven met behulp van waterkanonnen, waarvoor de Limburgse firma Lagotronics Projects de techniek levert. Naast speelplekken, verspreid over twee verdiepingen, realiseert BillyBird horecagelegenheden met verschillende terrassen en een souvenirwinkel met de gastenservice.



AmusementProf

Toegang tot de binnenspeeltuin is straks inbegrepen bij een ticket en abonnement. Een eerder ontwerp uit 2023 kwam uit de koker van de firma Jora Vision. Nu laat men weten dat de speelplek ontworpen is door AmusementProf, het eigen productiebedrijf van BillyBird. De tekeningen zijn van de hand van Nop Mercx.











De bouwplaats