Beekse Bergen

Vierde editie van bierfestival in Safaripark Beekse Bergen: tickets nu verkrijgbaar

Safaripark Beekse Bergen brengt liefhebbers van bieren en dieren dit jaar wederom samen. Bierfestival Brew@theZoo vindt in 2025 voor de vierde keer plaats in de Brabantse dierentuin, namelijk op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni. Volgens Beekse Bergen wordt de aankomende editie "groter dan ooit".

55 brouwerijen presenteren gezamenlijk meer dan driehonderd speciaalbieren. Men organiseert het evenement in samenwerking met brouwerij Royal Swinkels. Een deel van de opbrengst gaat naar Stichting Wildlife, een goed doel dat zich dit keer richt op een project rond giraffen.

"Voorbeelden van nieuwe gezichten zijn het Belgisch-Nederlandse De Dochter van de Korenaar, Pigs & Bears uit Wolvega en prijswinnende brouwerijen als Baros uit Sprang-Capelle en Muifel uit Oss", aldus de organisatie. Eetkramen en entertainment maken het plaatje compleet.



Brew(x)perience

Brew@theZoo duurt van 17.30 tot 22.30 uur. De minimumleeftijd is 18 jaar. Vandaag start de kaartverkoop. Een entreebewijs voor vrijdag kost 44,50 euro, voor zaterdag moet 49,50 euro neergeteld worden. Wie op beide avonden wil langskomen, kan voor 89,50 euro een Brew(x)perience-ticket aanschaffen.



De prijzen zijn inclusief zeven munten voor eten en drinken, ter waarde van 20,30 euro, een proefglasen een goodiebag. Parkeren is gratis. De wandel-, bus- en bootsafari zijn toegankelijk. Beekse Bergen zorgt voor een pendeldienst tussen treinstation Tilburg en het dierenpark in Hilvarenbeek.