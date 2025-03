Efteling

Anton Pieck Museum spreekt zich uit tegen Trump-regering: 'Lock him up'

Het Anton Pieck Museum in Hattem, dat verschillende Efteling-kunstwerken huisvest, is geen fan van Donald Trump en zijn regering. Op het officiële Threads-account van het museum verschenen deze maand enkele anti-Trump-berichten. Zo deed men een oproep om de Amerikaanse minister van Defensie op te sluiten.

"Lock him up", verscheen onder een bericht over minister Pete Hegseth. Hij ligt momenteel onder vuur naar aanleiding van een schandaal over een groepschat. Een journalist werd onlangs per ongeluk toegevoegd aan een groepsgesprek waarin Amerikaanse regeringsfunctionarissen oorlogsplannen bespraken.

Als het aan het Anton Pieck Museum ligt, gaat Hegseth dus de cel in. De uitspraak "lock him up" verwijst naar Trump die ooit "lock her up" scandeerde over zijn toenmalige rivaal Hillary Clinton. Ook een foto van Trump met senator Lindsey Graham kon op een reactie rekenen van het Anton Pieck Museum.



Onbeschaafde mensen

Daarop is te zien hoe de Amerikaanse president met gelijkgestemden dineert in zijn privéclub Mar-a-Lago. Trump heeft zijn befaamde Make America Great Again-pet op. "Alleen onbeschaafde mensen houden de pet op tijdens binnenshuis eten", sneert het museum.



Waarschijnlijk gebruikte een marketeer per ongeluk een verkeerd account. De Threads-pagina is gekoppeld aan het officiële Instagram-profiel van het museum. Een woordvoerster laat in een reactie weten te balen van de berichten. "Het zet iedereen op het verkeerde been en daar heeft niemand wat aan."



Efteling-ontwerpers

Het Anton Pieck Museum heeft een innige band met de Efteling: het attractiepark werkt regelmatig mee aan speciale tentoonstellingen. Efteling-ontwerpers worden bovendien ingeschakeld om exposities vorm te geven. Daarnaast schoot het museum in Hattem de Efteling te hulp bij het realiseren van een tijdelijke Pieck-expositie in het Efteling Museum.