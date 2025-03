Duinrell

Duinrell presenteert filter op TikTok en Snapchat: plak jezelf op de Kikkerachtbaan

Dankzij een filter van Duinrell kan iedereen het gezicht worden van de Kikkerachtbaan. Het Wassenaarse attractiepark gaat de nostalgische rollercoaster in 2026 vervangen door een nieuw exemplaar. Vandaag wordt aangekondigd dat daar ook een nieuw gezicht bij hoort, voor het eerste karretje van de trein.

De bekende kikkerkop zou vervangen worden door een mensenhoofd. "Om de selectie makkelijker te maken, heeft Duinrell een speciaal filter gemaakt voor haar fans op TikTok en Snapchat", laat het park weten. Geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid om hun gezicht in de achtbaan te plakken.

"Een belangrijke voorwaarde is dat het nieuwe gezicht wel iets weg heeft van de herkenbare kikkervorm, zodat de nostalgie behouden blijft", aldus Duinrell. Het betreft een 1 aprilgrap: de nieuwe Kikkerachtbaan zal vanzelfsprekend wederom in het teken staan van mascotte Rick de Kikker.



Oprichter

De filter bestaat wel echt. Die kan nu gebruikt worden op TikTok en Snapchat. In een bijbehorende video zijn al enkele voorbeelden te zien. Ook Duinrell-oprichter Hugo van Zuylen van Nijevelt komt voorbij.