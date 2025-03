Attractiepark Toverland

Toverland-show Aqua Bellatores vanaf vandaag weer te zien: splash zone en vernieuwde choreografie

Watershow Aqua Bellatores in Toverland gaat het derde seizoen in. De openluchtvoorstelling in entreegebied Port Laguna is vanaf vandaag weer te zien. Ten opzichte van vorig seizoen werden enkele wijzigingen doorgevoerd.

Zo zijn de voorste banken van het publiek voortaan aangeduid als een splash zone: toeschouwers kunnen er nat worden. Dat wordt aangeduid met behulp van tonnen. Daarnaast is de choreografie vernieuwd, met aangepaste vechtscènes.

"De dorpelingen van Port Laguna gaan hierbij meer de strijd aan met de watermagiërs", zegt een woordvoerster erover. Het verhaal van Aqua Bellatores gaat over een dorpje dat wordt opgeschrikt door kwaadaardige figuren, afkomstig uit de diepste krochten van de oceaan.



Zipline

Bezoekers kunnen Aqua Bellatores meermaals per dag bekijken tot en met zondag 24 augustus. Vorig jaar voegde Toverland al een 65 meter lange zipline toe aan de productie. Verder zijn afgelopen zomer veranderingen doorgevoerd naar aanleiding van een ongeluk waarbij acteurs van het podium vielen.