Efteling kondigt AI-update aan voor Holle Bolle Gijs, vanaf 1 april

De jaarlijkse 1 aprilgrap van de Efteling staat in het teken van Holle Bolle Gijs. Het attractiepark kondigt aan de beroemde veelvraat te zullen updaten met artificial intelligence. Dankzij camera's en sensoren zou de AI-versie van Gijs straks precies weten wie er voor hem staat, zodat hij "persoonlijker én eerlijk" antwoord kan geven.

Holle Bolle Gijs vraagt al sinds 1959 om papier, maar hij krijgt soms ook blaadjes, plastic en ander afval in zijn mond. Nu afvalscheiding steeds belangrijker wordt, is dat volgens de Efteling zeker niet de bedoeling. De AI-update moet zorgen voor "meer persoonlijke interactie".

In een lollig filmpje komen onder meer innovatiedirecteur Willem Roskam en Femke van Es, manager maatschappij, communicatie en omgeving, aan het woord. Men laat zien hoe de eerste bezoekers zogenaamd in aanraking komen met AI-Gijs. Zij worden indien nodig door de schrokop gecorrigeerd.



In plaats van "dankuwel" roept hij zaken als "skibidi, sister", "wow, sick, hier geen plastic", "hop hop, je wordt er niet slanker op" en "bro, verkeerde bak, extra tandplak". De wijziging zou aanstaande dinsdag doorgevoerd worden.



Het gaat uiteraard om een 1 aprilgrap, al heeft de Efteling in het verleden daadwerkelijk nagedacht over manieren om Holle Bolle Gijs afval te laten scheiden. Een Efteling-manager deed daar in 2021 al een oproep voor. Vorig jaar vertelde een horecamanager dat Holle Bolle Gijs in de toekomst statiegeldautomaten kan vervangen.