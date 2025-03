Efteling

Efteling had plan voor attractie en feestzaal in één

Een attractie en een feestzaal in één. Dat concept heeft een tijdje op tafel gelegen bij de Efteling, vertelt een toenmalig ontwerper. Robert-Jaap Jansen, tegenwoordig actief als creatief conceptspecialist, doet het plan uit de doeken in een interview met de Efteling-podcast Kleine Boodschap.

Het plan werd ontwikkeld toen Jansen nog actief was voor de afdeling entertainment. Hij kreeg te horen dat gewerkt werd aan een attractiegebouw "waarin verschillende sferen zitten", bedoeld voor het Uitrijk. Dat is de naam van een nooit gerealiseerd uitgaansgebied aan de rand van het park, bij het entreegebied.

De attractie zou tegelijkertijd fungeren als een evenementenhal. Toenmalig creatief directeur Ton van de Ven had een transportsysteem bedacht: bezoekers zouden door verschillende scènes heen rijden. "En je zou door verschillende werelden gaan", weet Jansen nog. Aan hem de taak om de werelden vorm te geven.



Hollywood-land

"Toen ben ik losgegaan. Ik heb de meest gekke dingen bedacht: een luilekkerland, een Hollywood-land... Allemaal dat soort dingen." Van de Ven noemde het "de lobbe", waar een ride in was verwerkt, maar waar ook gefeest kon worden. "Dit was echt een evenementencomplex wat tevens een attractie zou zijn."



De toevoeging had gerealiseerd moeten worden op de plek waar in 2002 het Efteling Theater opende. Uiteindelijk is het plan niet doorgegaan. Jansen bleef wel doorgaan met het opperen van ideeën op de ontwerpafdeling. "Ik ben heel vaak bij Ton binnengelopen, dan zei ik: 'Ton, ik heb een idee voor een leuke attractie!' Ton steevast: 'Niet in mijn wei.' Nou leuk, daar kon je het dan mee doen."