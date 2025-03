Efteling

Financieel directeur Efteling neemt afscheid, zoektocht naar opvolger gestart

De financieel directeur van de Efteling stopt ermee. Topman Daan van Baarsen (63) gaat per 1 april met pensioen. Hij verlaat de organisatie na maar liefst 34 jaar. De zoektocht naar een opvolger is al gestart. Daarvoor werkt de raad van commissarissen samen met algemeen directeur Fons Jurgens.

Van Baarsen kwam in 1991 in dienst bij de Efteling. In 2008, nu zeventien jaar geleden, trad hij toe tot het dagelijks bestuur. In die hoedanigheid was hij naar eigen zeggen verantwoordelijk voor "de portemonnee van de Efteling". Theo Koekkoek, voorzitter van de raad van commissarissen, prijst de "enorme betrokkenheid en bijdrage aan de ontwikkeling van de Efteling".

"Met al zijn ervaring en kennis heeft hij de Efteling, zelfs in moeilijke tijden zoals de coronaperiode, stabiliteit geboden", aldus Koekkoek. De komende tijd blijft Van Baarsen nog wel verbonden aan de Efteling als pensioenexpert.



Volgende generatie

Het vertrekkende directielid geeft aan "een fantastische tijd" beleefd te hebben in Kaatsheuvel. "Ik heb het bedrijf in al deze jaren zien uitgroeien van een regionaal georiënteerd attractiepark tot een internationale speler van formaat." Van Baarsen geeft de organisatie "financieel gezond door aan een volgende generatie".



De Efteling boekte in 2022 en 2023 recordwinsten van respectievelijk 33,9 miljoen en 37,8 miljoen euro. De cijfers van 2024 worden binnenkort bekendgemaakt.



Innovatie

Het directieteam van de Efteling bestaat, naast Jurgens en Van Baarsen, uit Nicole Scheffers, verantwoordelijk voor het park en de resorts, Koen Sanders, die zich bezighoudt met product, markt en imago, en Willem Roskam, gespecialiseerd in technologie en innovatie.