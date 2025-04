Efteling

Efteling verwijdert speeltoestel met oude afbeelding Carnaval Festival

De Efteling heeft deze week een speelelement in speelgebied Kleuterhof weggehaald. Op het onderdeel prijkte nog een oude afbeelding van Afrikaanse figuren uit Carnaval Festival. Het attractiepark kiest er tegenwoordig voor om het continent anders uit te beelden.

Het gaat om een hartvormige bak met een doorzichtige plaat en drie rode ballen erin. Bezoekers kunnen de bak heen en weer schuiven om de ballen naar de juiste plek in de afbeelding te rollen, als ware het rode neuzen van personages.

Hoewel het Kleuterhof vorig jaar nog een renovatie onderging, zag men het oude Carnaval Festival-plaatje per ongeluk over het hoofd. Nu past de Efteling het spelletje alsnog aan. Voorheen werd het continent Afrika in de attractie Carnaval Festival vertegenwoordigd door witte ontdekkingsreizigers en primitieve inboorlingen.



Klederdracht

Na een renovatie, enkele jaren geleden, toont de Efteling op die plek Afrikaanse muzikanten in traditionele klederdracht. Niet alle uitingen werden direct aangepast. Zo verdween begin dit jaar nog een controversieel figuurtje uit de souvenirwinkel bij de attractie. Ook verdween recent een Carnaval Festival-boekje uit de schappen vanwege achterhaalde stereotyperingen.