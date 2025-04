DierenPark Amersfoort

Vieze huisparfums DierenPark Amersfoort zijn geen 1 aprilgrap: geurtjes daadwerkelijk te koop

DierenPark Amersfoort kwam afgelopen week in het nieuws met de introductie van merkwaardige huisparfums. De dierentuin kondigde aan geurtjes te gaan verkopen gebaseerd op onder meer olifantendrollen, rottende tanden, vis en zebravachten. Vanwege de timing werd uitgegaan van een 1 aprilgrap, maar de producten zijn daadwerkelijk verkrijgbaar.

Sinds afgelopen weekend kunnen bezoekers de vijf geuren Eau De Nacht, Olifanten Oase, Oeroude T-rex Adem, Savanne Bries en Flamingo Aroma aanschaffen in de Jungleshop, voor 9,95 euro per stuk. "Pas op: aan deze huisparfums kan een luchtje zitten", zei een woordvoerster vorige week nog over het ludieke initiatief.

Van een 1 aprilgrap is echter geen sprake. "Alle vijf de parfums zijn nog steeds te koop", zegt de voorlichtster erover. "Vier van de vijf zijn stankgeuren, één ruikt daadwerkelijk lekker: Eau De Nacht." Van de vieze geuren is een beperkte voorraad ingekocht. "Maar Eau De Nacht blijft langer in ons assortiment."